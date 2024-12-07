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Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ПВО уничтожила 7 вражеских дронов: где именно произошла ночная атака

ПВО уничтожила 7 вражеских дронов: где именно произошла ночная атака

Киев  •  УНН

 • 5800 просмотра

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Ночью Россия атаковала Украину 14 ударными дронами и нанесла ракетный удар по Сумщине. ВСУ уничтожили 7 БпЛА в пяти областях, 6 дронов потеряно, 1 вернулся в рф.

Этой ночью украинским военным удалось уничтожить 7 вражеских БПЛА. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

В ночь на 7 декабря 2024 года террористы совершили очередную атаку на территорию Украины. Около 21: 30 противник нанес ракетный удар по Сумщине, а также атаковал 14-ю ударными дронами. 

По состоянию на 08: 30 подразделения Воздушных Сил, Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска, РЭБ и мобильные огневые группы уничтожили 7 вражеских беспилотников в Киевской, Винницкой, Одесской, Черкасской и Житомирской областях. Еще 6 дронов сейчас локально потеряны, а 1 беспилотник покинул подконтрольное воздушное пространство Украины, направляясь в направлении территории рф. 

Генштаб обновил данные по потерям террористов: уничтожено 1300 оккупантов7 дек. 2024, 05:34 • 11288 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
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