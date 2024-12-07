ПВО уничтожила 7 вражеских дронов: где именно произошла ночная атака
Киев • УНН
Ночью Россия атаковала Украину 14 ударными дронами и нанесла ракетный удар по Сумщине. ВСУ уничтожили 7 БпЛА в пяти областях, 6 дронов потеряно, 1 вернулся в рф.
Этой ночью украинским военным удалось уничтожить 7 вражеских БПЛА. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
В ночь на 7 декабря 2024 года террористы совершили очередную атаку на территорию Украины. Около 21: 30 противник нанес ракетный удар по Сумщине, а также атаковал 14-ю ударными дронами.
По состоянию на 08: 30 подразделения Воздушных Сил, Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска, РЭБ и мобильные огневые группы уничтожили 7 вражеских беспилотников в Киевской, Винницкой, Одесской, Черкасской и Житомирской областях. Еще 6 дронов сейчас локально потеряны, а 1 беспилотник покинул подконтрольное воздушное пространство Украины, направляясь в направлении территории рф.
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