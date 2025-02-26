Осталось три дня на оформление "Зимней поддержки" - "Дия"
Киев • УНН
Украинцы могут получить 1000 гривен от государства через программу "Зимней еПоддержки". Средства будут доступны до конца 2025 года на определенные категории товаров и услуг.
Украинцы имеют последнюю возможность подать заявку на получение 1 000 гривен от государства в рамках программы "Зимней еПоддержки". Оформление доступно в приложении "Дия" до 23:59 28 февраля. Об этом сообщает Сервис государственных услуг "Дия", передает УНН.
Детали
Средства будут зачислены на карту и останутся доступными для использования до 31 декабря 2025 года. Потратить их можно на определенные категории товаров и услуг.
Подать заявку максимально просто: достаточно открыть "Дию", найти подходящий раздел и в несколько кликов завершить оформление.
По состоянию на сегодня украинцы уже подали более 12 миллионов заявок, в частности 2,9 миллиона - на детей.
Программа реализована Министерством экономики в сотрудничестве с Минцифры, Минсоцполитики, а также при участии "Укрпочты" и уполномоченных банков.
Не упустите возможность получить поддержку от государства!
Напомним
Согласно информации, из 9,6 млрд грн госпомощи по программам "еПоддержка" и "Нацкешбек" украинцы уже потратили 6,7 млрд грн. 56% средств ушло на оплату коммунальных услуг, остальные - на связь, питание и другие услуги.
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