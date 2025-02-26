Залишилося три дні на оформлення "Зимової єПідтримки" - "Дія"
Київ • УНН
Українці можуть отримати 1000 гривень від держави через програму Зимової єПідтримки. Кошти будуть доступні до кінця 2025 року на визначені категорії товарів і послуг.
Українці мають останню можливість подати заявку на отримання 1 000 гривень від держави в межах програми Зимової єПідтримки. Оформлення доступне в застосунку "Дія" до 23:59 28 лютого. Про це повідомляє Сервіс державних послуг "Дія", передає УНН.
Деталі
Кошти будуть зараховані на картку та залишаться доступними для використання до 31 грудня 2025 року. Витратити їх можна на визначені категорії товарів і послуг.
Подати заявку максимально просто: достатньо відкрити "Дію", знайти відповідний розділ і в кілька кліків завершити оформлення.
Станом на сьогодні українці вже подали понад 12 мільйонів заявок, зокрема 2,9 мільйона – на дітей.
Програма реалізована Міністерством економіки у співпраці з Мінцифри, Мінсоцполітики, а також за участі "Укрпошти" та уповноважених банків.
Не пропустіть можливість отримати підтримку від держави!
Нагадаємо
Згідно з інформацією, з 9,6 млрд грн держдопомоги за програмами "єПідтримка" та "Нацкешбек" українці вже витратили 6,7 млрд грн. 56% коштів пішло на оплату комунальних послуг, решта - на зв'язок, харчування та інші послуги.
"Зимова єПідтримка" найчастіше йде на комуналку: в Мінекономіки назвали інші популярні категорії витрат18.02.25, 04:49 • 33767 переглядiв