Последние шесть эпизодов "Короны" доступны на Netflix, седьмого сезона не будет: детали

После семи лет и 60 эпизодов культовый сериал "Корона" официально завершается шестым сезоном. В ноябре на Netflix вышли первые серии шестого сезона "Короны". Сегодня на Netflix станет на платформе станет доступной вторая часть сериала. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Washington Post и News Yahoo.

Детали

Созданный Питером Морганом, сериал Netflix рассказывает о правлении королевы Елизаветы II в течение на протяжении 50 лет. Шестой сезон британской королевской драмы демонстрирует события конца 1990-х и начала 2000-х годов: его было решено разделить на две части, первая из которых вышла в середине ноября, а следующие серии были обещаны через месяц спустя.

Первая части шестого сезона, сфокусирована на образе принцессы Дианы; кроме того речь идет об отношениях принца Чарльза и Камиллы Паркер Боулз.

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Вторая часть шестого сезона происходит после известных трагических событий - зрители будут наблюдать за Уильямом, который пытается найти свой путь в новой реальности без матери; будет представлен образ Кейт Миддлтон, а также свадьба принца Чарльза и Камиллы Паркер Боул.

Что касается актеров, роль королевы Елизаветы продолжает играть Имельда Стаутон. Роль 20-летнего принца Гарри в сериале играет молодой актер Лютер Форд. Доминик Уэст в последней части сменил Джоша О'Коннора в роли принца Чарльза. Также следует напомнить, что в первой части шестого сезона, роль Дианы сыграла Элизабет Дебики, заменив Эмму Коррин.

Почему не выйдет в седьмой сезон

В 2020 году создатель "Короны" Питер Морган объявил, что пятый сезон будет последним, хотя изначально планировал, что сериал продлится шесть сезонов. Однако позже в том же году Морган объявил, что на самом деле будет шесть сезонов шоу, поскольку, планируя пятый сезон, они поняли, что им нужен еще один сезон, чтобы отдать должное глубине истории того периода.

Когда мы начали обсуждать сюжетные линии пятого сезона, вскоре стало понятно, что для того, чтобы отдать должное богатству и сложности истории, мы должны вернуться к первоначальному плану и сделать шесть сезонов - объяснил он.

При этом, с самого самого начала создания шоу Питер Морган указывал, что у него есть "правило 20 лет", согласно которому он хотел бы остановить шоу на том этапе истории, который был за 20 лет до того, где мы находимся сейчас.

У меня в голове есть правило 20 лет. Это достаточное время и достаточное расстояние, чтобы действительно понять что-то, понять его роль, понять его позицию, понять его актуальность - сказал он.

Так что, похоже, что королевской свадьбы поклонники в сериале не увидят. Но следует отметить, что Морган намекнул в недавнем интервью изданию Variety, что у него есть несколько идей относительно спин-оффов и, возможно, приквела сериала.

Дополнение

"Корона" - это художественная постановка, которая изначально связана с реальными событиями, но создана по собственному сценарию. Сериал часто смешивает факты, иногда добавляя что-то новое.

Напомним

Звезда сериала "Корона" Элизабет Дебики воссоздала культовую фотосессию принцессы Дианы.

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