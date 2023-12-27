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После удара рф по вокзалу в Херсоне эвакуация продолжится другими путями - ОВА

Киев  •  УНН

27 декабрь 2023, 11:32  •  23706 просмотра

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Железнодорожный вокзал в Херсоне остановил работу из-за обстрела; эвакуация продолжится

Из-за вражеского удара по эвакуационному поезду из Херсона пришлось приостановить работу вокзала. Однако эвакуация населения будет продолжаться другими логистическими путями. Об этом рассказал руководитель пресс-офиса Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Скорее всего, пока что вокзал не будет работать. Поезда на Херсон будут останавливаться в Николаеве, а там дальше люди будут добираться на автобусах

- сказал Александр Толоконников.

"Дальнейшая эвакуация людей будет продолжена. Мы же не только поездами эвакуировали людей, но и автобусами. Это постоянно, на постоянной основе. Наши автобусы, которые курсируют в разные регионы, и автобусы благотворительных организаций, которые занимаются этим. Поэтому просто продолжим доставлять людей другими логистическими путями", - пояснил он.

Напомним,

26 декабря российские войска нанесли удар по железнодорожному вокзалу Херсона и эвакуационному поезду. 

Известно, что в результате погиб полицейский, который помогал эвакуировать с вокзала людей, еще двое правоохранителей получили ранения.

Дополнение

Александр Толоконников также сообщил, что гражданские, находившиеся на вокзале, получили ранения легкой степени. Им была оказана помощь на месте. А работники полиции были направлены в больницу в состоянии средней степени тяжести. "Но врачи заверили, что с ними все будет хорошо", - отметил руководитель пресс-офиса.

В то же время 140 пассажиров были доставлены автобусами в Николаев, где они сели на поезд, следовавший в Киев.

Очередное напоминание о варварстве рф: посол США отреагировала на обстрел железнодорожного вокзала Херсоне27 декабрь 2023, 10:14 • 26235 просмотров

Анна Онищенко

Анна Онищенко

Война
Після удару рф по вокзалу в Херсоні евакуація продовжиться іншими шляхами - ОВА
After Russian attack on Kherson train station, evacuation will continue in other ways - RMA
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