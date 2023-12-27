Очередное напоминание о варварстве рф: посол США отреагировала на обстрел железнодорожного вокзала Херсоне

российская атака на железнодорожный вокзал в Херсоне в очередной раз напоминает миру, что Россия продолжает варварскую войну в Украине. Об этом заявила госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк, передает УНН.

Детали

На своей странице в соцсети Х она написала, что прошлой ночью россияне обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне, откуда более 100 гражданских пытались эвакуироваться после многочасовых обстрелов.

Из-за массированного вражеского обстрела в Херсоне перебои с электричеством и мобильной связью

Это еще одно напоминание о том, что в то время, когда большинство людей находятся дома, отмечая праздники в кругу семьи, в Украине продолжаются варварские атаки со стороны России - убеждает посол.

Она также показала фото обстрелянного поезда на вокзале Херсона, напоминая, что война в Украине не прекращалась.

Дополнение

Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин обнародовал видео, как сейчас выглядит обстрелянный врагом железнодорожный вокзал Херсона после российского удара 26 декабря.

Напомним,

россияне нанесли удар по железнодорожному вокзалу Херсона и эвакуационному поезду.

Во время обстрела погиб лейтенант полиции из Кировоградской области, еще двое полицейских - в больнице с осколочными ранениями. Также ранения получили двое гражданских.