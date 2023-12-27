Из-за массированного вражеского обстрела в Херсоне перебои с электричеством и мобильной связью
Киев • УНН
российские войска атаковали общину Херсона, осуществив 36 обстрелов, вызвав перебои в электроснабжении и связи, также ранения получили семь человек.
За прошедшие сутки 36 раз российские войска обстреляли населенные пункты Херсонской городской территориальной общины. В некоторых районах есть перебои с электричеством и мобильной связью. Об этом сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, пишет УНН.
Опять массированный обстрел громады и террор гражданского населения! За минувшие сутки 36 раз российские войска обстреляли населенные пункты Херсонской городской территориальной громады и использовали для этого 154 снаряда,
Детали
Отмечается, что в очередной раз община была атакована дронами. Также велся огонь из РСЗО с временно оккупированного левого берега. Били по жилым кварталам города Херсона.
Поражения зафиксированы в Херсоне, Садовом, Антоновке, Камышанах, Зеленовке и Надднепрянском.
Вследствие российских вражеских обстрелов Херсонской городской территориальной громады за минувшие сутки 7 человек получили ранения различной степени тяжести. Всем травмированным оказана медицинская помощь.
Также сообщается, что сейчас в некоторых районах Херсона есть перебои с электричеством и мобильной связью.
Напомним
российские войска 161 раз обстреляли Херсонскую область, убив 3 и ранив 16 человек; во время обстрелов врагом было использовано 7 беспилотников "шахед".
За ночь было уничтожено 32 вражеских "шахеда"27 декабрь 2023, 05:39 • 30729 просмотров
Из-за массированного вражеского обстрела в Херсоне перебои с электричеством и мобильной связью
российские войска атаковали общину Херсона, осуществив 36 обстрелов, вызвав перебои в электроснабжении и связи, также ранения получили семь человек.
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