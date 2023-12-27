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За ночь было уничтожено 32 вражеских "шахеда"

Киев  •  УНН

27 декабрь 2023, 05:39  •  21445 просмотра

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Украинские Воздушные силы сообщили, что 27 декабря сбили 32 из 46 вражеских беспилотников; некоторые беспилотники упали без последствий.

Этой ночью враг запустил 46 ударных беспилотников, большинство из которых удалось сбить. Несколько из тех БпЛА, которые не были сбиты - упали без последствий. Об этом говорится в сообщении Воздушных Сил ВСУ, передает УНН.

В ночь на 27 декабря 2023 года российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа "Shahed" с с двух направлений: Балаклава - оккупированный Крым, Приморско-Ахтарск - Краснодарский край (РФ).

"Всего зафиксированы пуски 46 "Shahed-136/131", которые атаковали волнами в разное время, в период с 19.00 26 декабря по 03.50 27 декабря. Уничтожено 32 вражеских ударных БпЛА противника", - сообщили в ВС ВСУ.

В Воздушных Силах уточнили, что большинство беспилотников, которые не удалось сбить, атаковали прифронтовые территории, в частности Херсонскую область. Еще несколько БпЛА упали без последствий.

Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Одесской,  Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой и Кировоградской областях.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
За ніч було знищено 32 ворожих "шахеди"
During the night, 32 enemy "shahids" were destroyed
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За ночь было уничтожено 32 вражеских "шахеда"

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