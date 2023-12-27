За ночь было уничтожено 32 вражеских "шахеда"

27 декабря: Годовщина создания Департамента контрразведки СБУ, День вырезания снежинок

Департамент контрразведки СБУ, который играет важную роль в борьбе с российскими агентами и предателями Украины, отмечает 27 декабря свою годовщину. С начала российского вторжения СБУ разоблачила более 2 тысяч предателей.