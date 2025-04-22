После существенного тепла ожидается ощутимое похолодание на выходных - синоптик

$41.380.02
47.770.74
ukenru
Ватикан объявил дату похорон Папы: церемония состоится в субботу
08:27 • 4436 просмотра

Ватикан объявил дату похорон Папы: церемония состоится в субботу

Эксклюзив
07:51 • 18215 просмотра

Выборы президента в Румынии: риски для Украины и раскол в ЕС

21 апреля, 16:24 • 45078 просмотра

Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский

Эксклюзив
21 апреля, 14:32 • 136499 просмотра

Святослав Шевчук и Николай Бычок: эксперт рассказал, есть ли шанс у украинских католических иерархов стать Папой

21 апреля, 13:43 • 74680 просмотра

Сырский: россияне пытаются выбить Силы обороны из курщины и захватить приграничные территории Сумской области, наступление врага сорвано

Эксклюзив
21 апреля, 13:37 • 67654 просмотра

В Раде против передачи земли НААН Фонду госимущества, потому что это приведет к подрыву продовольственной и экономической безопасности

Эксклюзив
21 апреля, 13:18 • 63425 просмотра

Из 6 музеев деоккупированных областей россия похитила почти 35 тыс. экспонатов - Минкульт

Эксклюзив
21 апреля, 13:11 • 40074 просмотра

В Раде требуют аудита госземель, которые были переданы Фонду госимущества для последующей сдачи в аренду

Эксклюзив
21 апреля, 12:22 • 31669 просмотра

В Госцентре занятости рассказали, какие профессии сейчас наиболее востребованы

21 апреля, 10:05 • 83760 просмотра

Кто сядет на Святой Престол после Папы Франциска: главные претенденты и правила выборов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+24°
3.1м/с
26%
751 мм
Популярные новости

В Одессе пожары и пострадавшие: последствия массированной российской атаки

21 апреля, 23:04 • 22641 просмотра

Британские ученые засняли "алковечеринку" шимпанзе, лакомившихся ферментированными фруктами

22 апреля, 00:14 • 22949 просмотра

Почти 80 пожарных тушили пожары в Одессе: фотоподробности от ГСЧС

22 апреля, 00:32 • 43661 просмотра

Трамп анонсировал план мирного урегулирования войны в Украине: NY Post узнал, что говорят в администрации по вопросу "земли"

05:22 • 26041 просмотра

Ночная атака рф задела один район Киевской области: показали последствия

06:01 • 20965 просмотра
публикации

Выборы президента в Румынии: риски для Украины и раскол в ЕС
Эксклюзив

07:51 • 18163 просмотра

"Это фанаты своего дела": эксперт об угрозе уничтожения украинской науки из-за изъятия земель НААН

21 апреля, 15:15 • 62702 просмотра

Святослав Шевчук и Николай Бычок: эксперт рассказал, есть ли шанс у украинских католических иерархов стать Папой
Эксклюзив

21 апреля, 14:32 • 136462 просмотра

Apple в тени: как серый рынок техники бьет по бюджету Украины, ЕС и США

21 апреля, 14:13 • 54002 просмотра

Що зробити на городі в травні: справи, які не можна упустити

21 апреля, 12:52 • 60916 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Папа Франциск

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Иван Федоров

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Ватикан

Рим

Реклама
УНН Lite

Майкл Бэй и Сидни Суини работают над адаптацией культовой игры OutRun для Universal - Deadline

07:54 • 3844 просмотра

Хейли Бибер поделилась трогательными фото с сыном Джеком на Пасху

21 апреля, 13:36 • 28725 просмотра

Похитили украшения на €10 млн: "дедушки"-грабители Ким Кардашьян предстанут перед судом

21 апреля, 12:58 • 31955 просмотра

Джон Сина превзошел всех на Рестлмании: 17-й титул чемпиона

21 апреля, 12:03 • 29194 просмотра

Фанаты снова обеспокоены состоянием Джастина Бибера после странного поведения на вечеринке Coachella

21 апреля, 09:54 • 62430 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Вашингтон Пост

Таймс

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

После существенного тепла ожидается ощутимое похолодание на выходных - синоптик

Киев • УНН

 • 1010 просмотра

В Украине местами фиксируют превышение климатической нормы для апреля на 5 градусов. Однако уже в ближайшие выходные ожидается ощутимое похолодание по всей территории страны.

После существенного тепла ожидается ощутимое похолодание на выходных - синоптик

В настоящее время средняя температура воздуха по Украине местами превышает климатическую норму для апреля. Однако в ближайшие выходные во всех регионах ожидается ощутимое похолодание. Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха, передает УНН.

Детали

По словам синоптика, из-за того, что воздушные потоки сейчас переходят к нам преимущественно с южных широт, украинцы ощущают существенное потепление. В сочетании с тем, что в Украине в последние дни в большинстве регионов преобладает малооблачная погода, солнце имеет возможность прогревать и без того теплый наземный слой воздуха.

"Поэтому мы имеем достаточно высокие значения температур. Во многих регионах они даже несколько превышают климатическую норму для апреля. В среднем - на 5 градусов на определенных метеостанциях по территории Украины", - сказала Птуха.

Синоптик добавила, что в северных, центральных, частично восточных и некоторых западных (Хмельницкая, Ровенская область) регионах уже накопилось такое значение температурных показателей, которые могут провоцировать возникновение чрезвычайного уровня пожарной опасности. В ближайшие дни он может распространиться и на южные области из-за отсутствия осадков.

"В такие периоды нужно быть максимально осторожными в обращении с огнем в экосистемах, чтобы не добавлять работы нашим спасателям", - предостерегла синоптик.

Одновременно с этим в западных областях и юго-восточной части Украины все же наблюдается определенная нестабильность в атмосфере, из-за чего там в основном облачная погода и кратковременные осадки. Вместе с тем и температура в этих регионах несколько ниже, чем на остальной территории страны.

А вот в ближайшие выходные прохладнее станет по всей Украине.

Мы видим уже сейчас, что начиная с этих выходных у нас несколько изменится синоптическая ситуация. Воздушные потоки уже будут не с южных широт, а частично с северных, поэтому температурный фон снизится ощутимо. Но насколько ощутимо – пока что рано говорить

- отметила Птуха.

Синоптик подчеркнула, что Укргидрометцентр составляет прогноз погоды на ближайшие пять суток, чтобы он был максимально точным. Заморозки в частности можно спрогнозировать с максимальной точностью за два-три дня.

"Это зависит от облачности, от осадков. Если будут осадки – заморозков не будет. Если будет больше облачности – их тоже ночью не будет. В апреле температурные амплитуды могут быть даже больше, чем в марте", - добавила синоптик.

Тепло и грозы: какой будет сегодня погода в Украине22.04.25, 06:24 • 3448 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

Погода и окружающая среда
Украина
Brent
$67.18
Bitcoin
$88,477.90
S&P 500
$5,104.50
Tesla
$223.45
Газ TTF
$35.55
Золото
$3,479.55
Ethereum
$1,622.73