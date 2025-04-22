После существенного тепла ожидается ощутимое похолодание на выходных - синоптик

В настоящее время средняя температура воздуха по Украине местами превышает климатическую норму для апреля. Однако в ближайшие выходные во всех регионах ожидается ощутимое похолодание. Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха, передает УНН.

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По словам синоптика, из-за того, что воздушные потоки сейчас переходят к нам преимущественно с южных широт, украинцы ощущают существенное потепление. В сочетании с тем, что в Украине в последние дни в большинстве регионов преобладает малооблачная погода, солнце имеет возможность прогревать и без того теплый наземный слой воздуха.

"Поэтому мы имеем достаточно высокие значения температур. Во многих регионах они даже несколько превышают климатическую норму для апреля. В среднем - на 5 градусов на определенных метеостанциях по территории Украины", - сказала Птуха.

Синоптик добавила, что в северных, центральных, частично восточных и некоторых западных (Хмельницкая, Ровенская область) регионах уже накопилось такое значение температурных показателей, которые могут провоцировать возникновение чрезвычайного уровня пожарной опасности. В ближайшие дни он может распространиться и на южные области из-за отсутствия осадков.

"В такие периоды нужно быть максимально осторожными в обращении с огнем в экосистемах, чтобы не добавлять работы нашим спасателям", - предостерегла синоптик.

Одновременно с этим в западных областях и юго-восточной части Украины все же наблюдается определенная нестабильность в атмосфере, из-за чего там в основном облачная погода и кратковременные осадки. Вместе с тем и температура в этих регионах несколько ниже, чем на остальной территории страны.

А вот в ближайшие выходные прохладнее станет по всей Украине.

Мы видим уже сейчас, что начиная с этих выходных у нас несколько изменится синоптическая ситуация. Воздушные потоки уже будут не с южных широт, а частично с северных, поэтому температурный фон снизится ощутимо. Но насколько ощутимо – пока что рано говорить - отметила Птуха.

Синоптик подчеркнула, что Укргидрометцентр составляет прогноз погоды на ближайшие пять суток, чтобы он был максимально точным. Заморозки в частности можно спрогнозировать с максимальной точностью за два-три дня.

"Это зависит от облачности, от осадков. Если будут осадки – заморозков не будет. Если будет больше облачности – их тоже ночью не будет. В апреле температурные амплитуды могут быть даже больше, чем в марте", - добавила синоптик.

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