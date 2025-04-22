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Після суттєвого тепла очікується відчутне похолодання на вихідних - синоптик

Київ • УНН

 • 2700 перегляди

В Україні місцями фіксують перевищення кліматичної норми для квітня на 5 градусів. Проте вже найближчими вихідними очікується відчутне похолодання по всій території країни.

Після суттєвого тепла очікується відчутне похолодання на вихідних - синоптик

Наразі середня температура повітря по Україні місцями перевищує кліматичну норму для квітня. Проте найближчими вихідними в усіх регіонах очікується відчутне похолодання. Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталя Птуха, передає УНН.

Деталі

За словами синоптикині, через те, що повітряні потоки наразі переходять до нас переважно з південних широт, українці відчувають суттєве потепління. У поєднанні із тим, що в Україні останні дні у більшості регіонів переважає малохмарна погода, сонце має змогу прогрівати й так теплий наземний шар повітря.

"Тому ми маємо досить високі значення температур. У багатьох регіонах вони навіть дещо перевищують кліматичну норму для квітня. У середньому - на 5 градусів на певних метеостанціях по території України", - сказала Птуха.

Синоптикиня додала, що у північних, центральних, частково східних та деяких західних (Хмельницька, Рівненська область) регіонах вже накопичилося таке значення температурних показників, які можуть провокувати виникнення надзвичайного рівня пожежної небезпеки. Найближчими днями він може поширитися і на південні області через відсутність опадів.

"У такі періоди потрібно бути максимально обережними у поводженні з вогнем в екосистемах, щоб не додавати роботи нашим рятувальникам", - застерегла синоптик.

Одночасно із цим у західних областях та південно-східній частині України все ж спостерігається певна нестабільність в атмосфері, через що там здебільшого хмарна погода та короткочасні опади. Разом із тим і температура у цих регіонах трохи нижча, ніж на решті території країни.

А ось найближчими вихідними прохолодніше стане по всій Україні.

Ми бачимо вже зараз, що починаючи з цих вихідних в нас дещо зміниться синоптична ситуація. Повітряні потоки вже будуть не з південних широт, а частково з північних, тому температурний фон знизиться відчутно. Але наскільки відчутно – поки що рано говорити

- зауважила Птуха.

Синоптикиня підкреслила, що Укргідрометцентр складає прогноз погоди на найближчі п'ять діб, аби він був максимально точним. Заморозки зокрема можна спрогнозувати з максимальною точністю за два-три дні.

"Це залежить від хмарності, від опадів. Якщо будуть опади – заморозків не буде. Якщо буде більше хмарності – їх теж вночі не буде. У квітні температурні амплітуди можуть бути навіть більшими, ніж в березні", - додала синоптик.

Тепло та грози: якою буде сьогодні погода в Україні22.04.25, 06:24 • 3548 переглядiв

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