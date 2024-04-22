После полутысячи тестовых сценариев с ЕС, Украина перешла на обновленную ИТ систему, в соответствии с Конвенцией о совместном транзите

Украина вовремя перешла на обновленную версию ИТ системы, NCTS Фаза 5, которая является основой вступления в Конвенцию о процедуре общего транзита и, соответственно, - условием для вступления в Евросоюз. Об этом передает УНН с ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

Детали

Украина выполнила свое обязательство, взятое при вступлении в Конвенцию о процедуре совместного транзита в 2022 году, и вовремя перешла на обновленную версию ИТ системы, которая лежит в основе этой конвенции, - NCTS Фаза 5 - говорится в сообщении.

Отмечается, что применение NCTS Фаза 5 началось в 16:00 часов, о чем официально сообщил Владислав Суворов, заместитель Председателя Гостаможслужбы.

Чиновник напомнил, что присоединение к Конвенции является обязательным условием для вступления в Евросоюз и одним из ключевых обязательств Украины по экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС.

По словам Сергея Демченко, директора Департамента транзитных процедур Гостаможслужбы, - переход на NCTS Фаза 5 оказался непростым условием.

Это был длительный и многоуровневый процесс, начатый в июне 2022 года подписанием соглашения Гостаможслужбой и Программой EU4PFM с контрактером по созданию соответствующей ИТ системы, а подготовительные работы и тестирование продолжались с февраля 2023 года. За это время мы прошли более полутысячи тестовых сценариев, в том числе с различными странами Конвенции, по результатам тестирования получили положительную оценку Еврокомиссии, провели подготовку бизнеса и таможенников, обеспечили решение для подачи бизнесом деклараций в новую систему - отметил руководитель Департамента транзитных процедур Гостаможслужбы.

Напомним,

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УНН ранее сообщал, что стоимость оформления загранпаспорта в Украине вырастет с 1 апреля 2024 года: цена вырастет с 1496 грн до 1598 грн для паспортов, оформляемых в течение 7 рабочих дней, и с 856 грн до 958 грн для паспортов, оформляемых в течение 20 рабочих дней.