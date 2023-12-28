После атаки на корабль рф "Новочеркасск" оккупанты из порта Феодосии вывозят награбленное украинское зерно
Зафиксирована большая колонна грузовиков-зерновозов на феодосийской объездной дороге.
Враг ударил из артиллерии по Очакову в Николаевской области
Российские войска за прошедшие сутки обстреливали из артиллерии две громады в Николаевской области.
Оккупанты ранили еще двух жителей Донетчины
Армия рф за минувшие сутки ранила еще двух жителей Донецкой области - в Авдеевке и Переездном.
Армия рф на Запорожье нанесла 151 удар, есть разрушения
Враг вел огонь по 25 населенным пунктам Запорожской области.
На Киевщине усиливают контрдиверсионные и меры безопасности
В Киевской области с 28 декабря по 6 января будут проверять места скопления людей: торговые центры, супермаркеты, вокзалы, медицинские учреждения и тому подобное.
Враг обстрелял два района в Харьковской области, есть повреждения
Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов Харьковской области.
По Херсонской области россияне выпустили 404 снаряда, есть жертва
Российские войска за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область 80 раз.
Минобороны Британии показало тренировки украинских военных
Министерство обороны Великобритании показало тренировки украинских военных.
Еще плюс 920 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли 356 670 военнослужащих и 5940 танков.
В Пентагоне не исключили развертывания войны на Ближнем Востоке
Поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы ударили по еще одному кораблю в Красном море. Остин говорит, что США примет необходимые меры для защиты