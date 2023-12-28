После атаки на корабль рф "Новочеркасск" оккупанты из порта Феодосии вывозят награбленное украинское зерно

После атаки ВСУ на порт Феодосии была зафиксирована большая колонна грузовиков-зерновозов на феодосийской объездной дороге. Колонна автомобилей направлялась в направлении Керчи, сообщают Крым.Реалии, пишет УНН.

Детали

Через морской порт Феодосии россия отгружала партии зерна, в частности балкеры под иностранными флагами. По сообщениям журналистов-расследователей, через порт Феодосии рф экспортировала зерно с временно оккупированных украинских территорий.

Как отмечается, российские власти публично подтверждали, что вывозят украинское зерно с оккупированных территорий на Крымский полуостров. Так называемый "глава" оккупированного Крыма сергей аксенов признавал, что россия продает украинское зерно. Однако позже он заявил, что в крымских портах не загружают зерно для прямых поставок за границу.

Дополнение

Партизаны заявили, что в городе начались облавы российских силовиков. Оккупанты пытаются найти среди местных местных тех, кто мог скоординировать удар ВСУ по ВДК "Новочеркасск".

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