Частично ушел под воду: появились новые спутниковые фото российского "Новочеркасска"
На новых спутниковых снимках видно, что десантный корабль "Новочеркасск" частично ушел под воду после атаки ВСУ на бухту в Феодосии.
Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса
Дестабилизирующие заявления Кирилла Кернеса сразу же растиражировали российские СМИ, которые только и ждут появления в медиаполе известных фамилий.
Реализация Стратегии интегрированного управления границами: правительство утвердило план мероприятий
Кабинет министров Украины утвердил план управления границами на 2023-2025 годы, сосредоточившись на практиках ЕС, совместном контроле и модернизации.
После атаки Украины на морской порт в Феодосии: россияне вывозят зерно в Керчь
После атаки Украины на военный корабль в Феодосии россия вывозит оттуда награбленное украинское зерно.
Украина приняла рекомендованную МВФ Национальную стратегию доходов до 2030 года
Правительство выполнило очередную рекомендацию от МВФ, опубликовав Национальную стратегию доходов до 2030 года. Документ предусматривает изменение правил налогообложения, повышение акцизов и принятие налоговых и таможенных правил Евросоюза.
Вкусняшки и подарки: заместитель председателя Одесской ОВА поздравил воспитанников детдома с праздниками
Представитель Одесской военной администрации Александр Харлов вручил сладости и подарки 12 воспитанникам детского дома семейного типа. Он отметил важность государственной поддержки детей.
Правительство согласовало увольнение главы Тернопольской ОГА Труша
Кабинет Министров Украины уволил Владимира Труша с должности председателя Тернопольской областной государственной администрации.
"Мало быть обеспокоенными": омбудсмен отреагировал расстрел пленных возле Роботино
Уполномоченный по правам человека требует привлечения к ответственности российских военных преступников за расстрел безоружных украинских солдат; настаивает на необходимости действий на международном уровне.
Правительство продлило действие льготных цен на электроэнергию до конца апреля
Кабинет министров Украины продлил действие ПСО на электроэнергию до конца апреля, установив тариф на уровне 2,64 грн/кВт-ч для домохозяйств.
Евро поднялся до самого высокого уровня за четыре с половиной месяца, доллар увеличил потери
Евро достигает 4,5-месячного максимума по отношению к доллару, поскольку ФРС сигнализирует о снижении ставок; потери доллара углубляются.