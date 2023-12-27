Частично ушел под воду: появились новые спутниковые фото российского "Новочеркасска"

Новые спутниковые снимки подтверждают, что большой десантный корабль "Новочеркасск" после атаки ВСУ частично ушел под воду. Об этом со ссылкой на Радио Свобода, передает УНН.

Детали

На спутниковом снимке можно увидеть остатки БДК "Новочеркасск" после ракетного удара ВСУ. Судя по фото, они частично ушли под воду. Также над остатками корабля заметен дым.

Отмечается, что для сравнения - снимок от Maxar за 5 декабря и 26 декабря

Дополнение

Партизаны заявили, что в городе начались облавы российских силовиков. Оккупанты пытаются найти среди местных тех, кто мог скоординировать удар ВСУ по ВДК "Новочеркасск".



Напомним,

На момент атаки на корабле были молодые призывники, а также контрактники. Согласно заявлениям оккупантов, после атаки на "Новочеркасск" 33 человека пропали без вести, 19 были ранены.

Через несколько часов после удара Украины по "Новочеркасску": из Феодосийской бухты ушли два российских корабля