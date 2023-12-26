Через несколько часов после удара Украины по "Новочеркасску": из Феодосийской бухты ушли два российских корабля

Сразу два российских корабля ушли из бухты Феодосии, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

СМИ отмечает, что вражеские суда покинули бухту через несколько часов после того, как украинские военные нанесли удар по порту и находившемуся там десантному кораблю "Новочеркасск".

Из-за дымки и большого расстояния идентифицировать корабли не было возможности, однако, судя по размерам, речь идет об одном военном корабле и одном военном катере чф россии.

Ранее

Украина нанесла авиационный удар по российскому десантному кораблю "Новочеркасск" в оккупированном Крыму.