Через несколько часов после удара Украины по "Новочеркасску": из Феодосийской бухты ушли два российских корабля
Киев • УНН
Российские корабли выходят из Феодосийской бухты после удара Украины по Новочеркасску в Крыму. Типы кораблей нечетко видны из-за тумана и расстояния.
Сразу два российских корабля ушли из бухты Феодосии, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.
СМИ отмечает, что вражеские суда покинули бухту через несколько часов после того, как украинские военные нанесли удар по порту и находившемуся там десантному кораблю "Новочеркасск".
Из-за дымки и большого расстояния идентифицировать корабли не было возможности, однако, судя по размерам, речь идет об одном военном корабле и одном военном катере чф россии.
Ранее
Украина нанесла авиационный удар по российскому десантному кораблю "Новочеркасск" в оккупированном Крыму.
Через несколько часов после удара Украины по "Новочеркасску": из Феодосийской бухты ушли два российских корабля
Российские корабли выходят из Феодосийской бухты после удара Украины по Новочеркасску в Крыму. Типы кораблей нечетко видны из-за тумана и расстояния.
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