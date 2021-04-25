Посла США в Анкаре вызвали в МИД Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Посол США в Анкаре был вызван в МИД Турции после признания президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи в начале ХХ века. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление МИД страны, передает УНН.
Что известно
Согласно его данным, заместитель министра иностранных дел Турции сообщил послу США, что заявление Соединенных Штатов не имеет под собой правовой основы и что Анкара “отвергает его, считает неприемлемым и решительным образом осуждает”.
Контекст
О намерении признать геноцид армян президент США Джозеф Байден заявил 23 апреля во время разговора с главой Турции Реджепом Эрдоганом. Официальное заявление американский президент сделал 24 апреля — в День памяти жертв геноцида.
Дополнение
МИД Турции сообщил, что заявление Байдена подрывает отношения между Вашингтоном и Анкарой, и призвал президента США “исправить эту серьезную ошибку”.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал признание Соединенными Штатами геноцида армян необходимым послание международному сообществу.
Справка
Во время Первой мировой войны в Османской империи, по разным оценкам, погибли от 700 тыс. до 1,5 млн проживали на территории страны армян. Турция, выступая правопреемником империи, утверждает, что убийства армян ни были целенаправленным уничтожением.
Геноцидом эти события признаны в Германии, Польше, Франции, Швеции и ряде других стран. В Украине нет официального признания геноцида. Но, несмотря на отсутствие официального признания, в Украине проводится множество мероприятий, направленных на распространение темы Геноцида.