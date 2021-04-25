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Посла США в Анкарі викликали в МЗС Туреччини

Посла США в Анкарі викликали в МЗС Туреччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Посол США в Анкарі був викликаний в МЗС Туреччини після визнання президентом США Джо Байденом геноциду вірмен в Османській імперії на початку ХХ століття. Про це в неділю повідомило агентство Reuters з посиланням на заяву МЗС країни, передає УНН.

Що відомо

Згідно з його даними, заступник міністра закордонних справ Туреччини повідомив послу США, що заява Сполучених Штатів не має під собою правового підґрунтя та що Анкара “відкидає його, вважає неприйнятним і рішучим чином засуджує”.

Контекст

Про намір визнати геноцид вірмен президент США Джозеф Байден заявив 23 квітня під час розмови з главою Туреччини Реджепом Ердоганом. Офіційну заяву американський президент зробив 24 квітня — в День пам’яті жертв геноциду.

Доповнення

МЗС Туреччини повідомив, що заява Байдена підриває відносини між Вашингтоном і Анкарою, і закликав президента США “виправити цю серйозну помилку”.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав визнання Сполученими Штатами геноциду вірмен за необхідне послання міжнародному співтовариству.

Довідково

Під час Першої світової війни в Османській імперії, за різними оцінками, загинули від 700 тис. До 1,5 млн проживали на території країни вірмен. Туреччина, виступаючи правонаступницею імперії, стверджує, що вбивства вірмен не були цілеспрямованим знищенням.

Геноцидом ці події визнані в Німеччині, Польщі, Франції, Швеції та ряді інших країн. В Україні немає офіційного визнання геноциду. Але, незважаючи на відсутність офіційного визнання, в Україні проводиться безліч заходів, які направлені на поширення теми Геноциду.

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