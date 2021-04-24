Турецький МЗС назвав популістським визнання Байденом геноциду вірмен

Цитата

“Ніхто не зможе навчити нас чогось щодо нашого власного минулого. Політичний опортунізм — найвеличніша зрада світу і справедливості. Ми повністю відкидаємо це твердження, засноване виключно на популізмі”, — написав Чавушоглу.

Контекст

Про намір визнати геноцид вірмен президент США Джозеф Байден заявив 23 квітня під час розмови з главою Туреччини Реджепом Ердоганом. Офіційну заяву американський президент зробив 24 квітня — в День пам’яті жертв геноциду.

Довідково

Під час Першої світової війни в Османській імперії, за різними оцінками, загинули від 700 тис. До 1,5 млн проживали на території країни вірмен. Туреччина, виступаючи правонаступницею імперії, стверджує, що вбивства вірмен не були цілеспрямованим знищенням.

Геноцидом ці події визнані в Німеччині, Польщі, Франції, Швеції та ряді інших країн. В Україні немає офіційного визнання геноциду. Але, незважаючи на відсутність офіційного визнання, в Україні проводиться безліч заходів, які направлені на поширення теми Геноциду.

Що передувало

У США нижня палата конгресу визнала геноцид вірмен в жовтні 2019 року. “За” висловилися 405 осіб, “проти” — 11. Турецький МЗС тоді розкритикував рішення палати представників.