Невъездными в Россию, кроме Скотта, стали и председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ Иварс Аболиньш, директор Центра государственного языка Латвии Марис Балтиньш, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр, руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах, председатель Европейского парламента Давид Сассоли, председатель языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск, вицепрезидентка Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Йоурова.
Посла России при ЕС предупредили о мерах в ответ на запрет въезда
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Представители Еврокомиссии и Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) в понедельник, 3 мая, вызвали посла России при ЕС Владимира Чижова и указали ему на политическую мотивированность и юридическую необоснованность решения о запрете на въезд в РФ восьми гражданам ЕС, передает УНН.
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“Посол Чижов был проинформирован про решительное неприятие и острое осуждение со стороны институтов ЕС и государств-членов ЕС решение, которое было политически мотивированным и не имеет никаких юридических обоснований”, — говорится в сообщении ЕВС.
Представители ЕС также отметили Чижову, что Евросоюз оставляет за собой право принять меры.
В постоянном представительстве РФ при ЕС сообщили, что посол Чижов во время встречи предоставил дополнительные объяснения относительно мер, объявленных Россией 30 апреля. “Была отмечена важность дипломатических усилий по исправлению нынешней нездоровой ситуации в диалоге между Москвой и Брюсселем”, — говорится в коммюнике постоянного представительства.
Контекст
Напомним, 30 апреля российский МИД сообщил о введении запрета на въезд в страну для восьми граждан стран-членов ЕС. Это мероприятие принято Москвой в ответ на введенные Советом ЕС 2 и 22 марта этого года ограничительные меры в отношении российских граждан.