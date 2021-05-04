Посла Росії при ЄС попередили про заходи у відповідь на заборону в'їзду

Цитата

"Посол Чижов був проінформований про рішуче неприйняття та гостре засудження з боку інституцій ЄС та держав-членів ЄС рішення, яке було політично вмотивованим та не має жодних юридичних обґрунтувань", - йдеться у повідомленні ЄЗС.

Представники ЄС також зазначили Чижову, що Євросоюз залишає за собою право вжити заходів у відповідь.

У постійному представництві РФ при ЄС повідомили, що посол Чижов під час зустрічі надав додаткові пояснення щодо заходів, оголошених Росією 30 квітня. "Була відзначена важливість дипломатичних зусиль з виправлення нинішньої нездорової ситуації у діалозі між Москвою та Брюсселем", - йдеться у комюніке постійного представництва.

Контекст

Нагадаємо, 30 квітня російське МЗС повідомило про запровадження заборони на в’їзд до країни для вісьмох громадян країн-членів ЄС. Цей захід вжитий Москвою у відповідь на введені Радою ЄС 2 та 22 березня цього року обмежувальні заходи щодо російських громадян.