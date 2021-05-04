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Посла Росії при ЄС попередили про заходи у відповідь на заборону в'їзду

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Представники Єврокомісії та Європейської зовнішньополітичної служби (ЄЗС) у понеділок, 3 травня, викликали посла Росії при ЄС Володимира Чижова і вказали йому на політичну вмотивованість та юридичну необґрунтованість рішення про заборону на в'їзд до РФ вісьмом громадянам ЄС, передає УНН.

Цитата

"Посол Чижов був проінформований про рішуче неприйняття та гостре засудження з боку інституцій ЄС та держав-членів ЄС рішення, яке було політично вмотивованим та не має жодних юридичних обґрунтувань", - йдеться у повідомленні ЄЗС.

Представники ЄС також зазначили Чижову, що Євросоюз залишає за собою право вжити заходів у відповідь.

У постійному представництві РФ при ЄС повідомили, що посол Чижов під час зустрічі надав додаткові пояснення щодо заходів, оголошених Росією 30 квітня. "Була відзначена важливість дипломатичних зусиль з виправлення нинішньої нездорової ситуації у діалозі між Москвою та Брюсселем", - йдеться у комюніке постійного представництва.

Контекст 

Нагадаємо, 30 квітня російське МЗС повідомило про запровадження заборони на в’їзд до країни для вісьмох громадян країн-членів ЄС. Цей захід вжитий Москвою у відповідь на введені Радою ЄС 2 та 22 березня цього року обмежувальні заходи щодо російських громадян.

Нев’їзними до Росії, крім Скотта, стали і голова Національної ради Латвії з електронних ЗМІ Іварс Аболіньш, директор Центру державної мови Латвії Маріс Балтіньш, член французької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Жак Мер, керівник прокуратури Берліна Йорґ Раупах, голова Європейського парламенту Давід Сассолі, голова мовного департаменту Естонії Ільмар Томуск, віцепрезидентка Єврокомісії з питань цінностей і транспарентності Вера Йоурова.

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