Нев’їзними до Росії, крім Скотта, стали і голова Національної ради Латвії з електронних ЗМІ Іварс Аболіньш, директор Центру державної мови Латвії Маріс Балтіньш, член французької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Жак Мер, керівник прокуратури Берліна Йорґ Раупах, голова Європейського парламенту Давід Сассолі, голова мовного департаменту Естонії Ільмар Томуск, віцепрезидентка Єврокомісії з питань цінностей і транспарентності Вера Йоурова.
Посла Росії при ЄС попередили про заходи у відповідь на заборону в'їзду
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Представники Єврокомісії та Європейської зовнішньополітичної служби (ЄЗС) у понеділок, 3 травня, викликали посла Росії при ЄС Володимира Чижова і вказали йому на політичну вмотивованість та юридичну необґрунтованість рішення про заборону на в'їзд до РФ вісьмом громадянам ЄС, передає УНН.
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"Посол Чижов був проінформований про рішуче неприйняття та гостре засудження з боку інституцій ЄС та держав-членів ЄС рішення, яке було політично вмотивованим та не має жодних юридичних обґрунтувань", - йдеться у повідомленні ЄЗС.
Представники ЄС також зазначили Чижову, що Євросоюз залишає за собою право вжити заходів у відповідь.
У постійному представництві РФ при ЄС повідомили, що посол Чижов під час зустрічі надав додаткові пояснення щодо заходів, оголошених Росією 30 квітня. "Була відзначена важливість дипломатичних зусиль з виправлення нинішньої нездорової ситуації у діалозі між Москвою та Брюсселем", - йдеться у комюніке постійного представництва.
Контекст
Нагадаємо, 30 квітня російське МЗС повідомило про запровадження заборони на в’їзд до країни для вісьмох громадян країн-членів ЄС. Цей захід вжитий Москвою у відповідь на введені Радою ЄС 2 та 22 березня цього року обмежувальні заходи щодо російських громадян.