Посла РФ в Беларуси отзывают с должности
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Посла России в Беларуси Михаила Бабича отзывают с должности. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на несколько высокопоставленных источников, передает УНН.
Отмечается, что в ближайшее время ожидается соответствующий указ президента России Владимира Путина.
Михаил Бабич был назначен послом РФ в Минске 24 августа 2018 года. Отставка Бабича, за данными издания, стала результатом неоднократных просьб президента Беларуси Александра Лукашенко, которые тот адресовал лично Владимиру Путину.
Напомним, МИД Беларуси обвинил посла РФ в попытке разрушить отношения Москвы и Минска.