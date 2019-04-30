Посла РФ в Беларуси отзывают с должности

Отмечается, что в ближайшее время ожидается соответствующий указ президента России Владимира Путина.

Михаил Бабич был назначен послом РФ в Минске 24 августа 2018 года. Отставка Бабича, за данными издания, стала результатом неоднократных просьб президента Беларуси Александра Лукашенко, которые тот адресовал лично Владимиру Путину.

Напомним, МИД Беларуси обвинил посла РФ в попытке разрушить отношения Москвы и Минска.