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Посла РФ у Білорусі відкликають з посади

Посла РФ у Білорусі відкликають з посади

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Посла Росії в Білорусі Михайла Бабича відкликають з посади. Про це повідомляє "Комерсант" з посиланням на кілька високопоставлених джерел, передає УНН.

Відзначається, що найближчим часом очікується відповідний указ президента Росії Володимира Путіна.

Михайло Бабич був призначений послом РФ у Мінську 24 серпня 2018 року. Відставка Бабича, за даними видання, стала результатом неодноразових прохань президента Білорусі Олександра Лукашенка, які той адресував особисто Володимиру Путіну.

Нагадаємо, МЗС Білорусі звинуватив посла РФ у спробі зруйнувати відносини Москви і Мінська.

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