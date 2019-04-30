Посла РФ у Білорусі відкликають з посади
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Посла Росії в Білорусі Михайла Бабича відкликають з посади. Про це повідомляє "Комерсант" з посиланням на кілька високопоставлених джерел, передає УНН.
Відзначається, що найближчим часом очікується відповідний указ президента Росії Володимира Путіна.
Михайло Бабич був призначений послом РФ у Мінську 24 серпня 2018 року. Відставка Бабича, за даними видання, стала результатом неодноразових прохань президента Білорусі Олександра Лукашенка, які той адресував особисто Володимиру Путіну.
Нагадаємо, МЗС Білорусі звинуватив посла РФ у спробі зруйнувати відносини Москви і Мінська.