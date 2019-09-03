Поисковые группы "Эвакуация 200" вывезли из района боевых действий почти 2 тыс. тел

"С 2014 г. в рамках реализации гуманитарного проекта Вооруженных Сил Украины "Эвакуация 200" поисковыми группами вывезено из района боевых действий 1787 тел и фрагментов тел погибших. Из них 475 - с временно неподконтрольных Украины районов Донецкой и Луганской областей. 889 тел погибших транспортировано и передано родственникам для чествования и захоронения", - говорится в сообщении.

На сегодня, в ВСУ 70 военнослужащих считаются пропавшими без вести. В то же время, по результатам проведенных экспертиз ДНК, состоялись совпадения генотипов неопознанных тел с 27 семьями пропавших без вести военнослужащих.

"Работа по возвращению пропавших без вести воинов продолжается. И сегодня поисковые группы находятся в районе боевых действий, чтобы своей кропотливой и опасной работой вернуть пропавших без вести защитников Украины к своим семьям", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил 4 раза нарушили режим прекращения огня.