Поисковые группы "Эвакуация 200" вывезли из района боевых действий почти 2 тыс. тел

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 9017 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113823 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 124628 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 116076 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121758 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126256 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151442 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150833 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140739 просмотра

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Поисковые группы "Эвакуация 200" вывезли из района боевых действий почти 2 тыс. тел

Поисковые группы "Эвакуация 200" вывезли из района боевых действий почти 2 тыс. тел

Киев  •  УНН

 • 14305 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. За 5 лет поисковыми группами "Эвакуация 200" вывезено из района боевых действий 1787 тел погибших. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"С 2014 г. в рамках реализации гуманитарного проекта Вооруженных Сил Украины "Эвакуация 200" поисковыми группами вывезено из района боевых действий 1787 тел и фрагментов тел погибших. Из них 475 - с временно неподконтрольных Украины районов Донецкой и Луганской областей. 889 тел погибших транспортировано и передано родственникам для чествования и захоронения", - говорится в сообщении.

На сегодня, в ВСУ 70 военнослужащих считаются пропавшими без вести. В то же время, по результатам проведенных экспертиз ДНК, состоялись совпадения генотипов неопознанных тел с 27 семьями пропавших без вести военнослужащих.

"Работа по возвращению пропавших без вести воинов продолжается. И сегодня поисковые группы находятся в районе боевых действий, чтобы своей кропотливой и опасной работой вернуть пропавших без вести защитников Украины к своим семьям", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Украинские Национальные Новости

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