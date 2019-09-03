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Пошукові групи "Евакуація 200" вивезли з району бойових дій майже 2 тис. тіл

Пошукові групи "Евакуація 200" вивезли з району бойових дій майже 2 тис. тіл

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. За 5 років пошуковими групами "Евакуація 200" вивезено з району бойових дій 1787 тіл загиблих. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

"З 2014 р в рамках реалізації гуманітарного проекту Збройних Сил України "Евакуація 200" пошуковими групами вивезено з району бойових дій 1787 тіл та фрагментів тіл загиблих. Із них 475 — з тимчасово непідконтрольних Україні районів Донецької та Луганської областей. 889 тіл загиблих транспортовано та передано родичам для вшанування та поховання", - йдеться в повідомленні.

Станом на сьогодні, у ЗСУ 70 військовослужбовців вважаються зниклими безвісті. Водночас, за результатами проведених ДНК-експертиз, відбулися збіги генотипів невпізнаних тіл із 27 родинами зниклих безвісті військовослужбовців.

"Робота з повернення зниклих безвісті воїнів триває. І сьогодні пошукові групи знаходяться в районі бойових дій, щоб своєю кропіткою та небезпечною працею повернути зниклих безвісті захисників України до своїх родин", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з початку цієї доби бойовики у зоні проведення операції Об’єднаних сил 4 рази порушили режим припинення вогню.

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