Поиски пропавшей студентки из Туркменистана: водолазы обследовали около 300 га Днепра

"Сегодня спасатели продолжили поиски девушки, которая прыгнула с моста Патона ... Начиная с 17 февраля водолазами обследовано 284,7 га акватории реки Днепр. Поисковые работы будут продолжаться в течение светового дня", - говорится в сообщении.

Как отмечается, для поиска девушки привлечено водолазов аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве, водолазов КГГА и спасателей Мобильного спасательного центра ГСЧС Украины. Всего в поисковых работах задействован 31 человек, из них 14 водолазов.

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Сейчас водолазы обследуют Днепр в районе от Дарницкого моста до моста Южного 3 водолазными группами. Визуальный поиск проводится тремя группами спасателей также от Дарницкого моста до Южного моста.

Напомним, столичная прокуратура начала уголовное производство по факту доведения до самоубийства 19-летней студентки из Туркменистана, которая в конце января прыгнула с моста Патона в Киеве.