Пошуки зниклої студентки з Туркменістану: водолази обстежили близько 300 га Дніпра
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Рятувальники за шість днів обстежили близько 300 га акваторії Дніпра у Києві у пошуках тіла студентки з Туркменістану, яка нібито звела рахунки із життям, стрибнувши з моста Патона. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.
“Сьогодні рятувальники продовжили пошуки дівчини, яка стрибнула з моста Патона... Починаючи з 17 лютого водолазами обстежено 284,7 Га акваторії річки Дніпро. Пошукові роботи триватимуть протягом світового дня”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, для пошуку дівчини залучено водолазів Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у м. Києві, водолазів КМДА та рятувальників Мобільного рятувального центру ДСНС України. Всього у пошукових роботах задіяно 31 особа, з них 14 водолазів.
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Наразі водолази обстежують Дніпро в районі від Дарницького мосту до мосту Південного 3 водолазними групами. Візуальний пошук проводиться трьома групами рятувальників також від Дарницького мосту до Південного мосту.
Нагадаємо, столична прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом доведення до самогубства 19-річної студентки з Туркменістану, яка наприкінці січня стрибнула з мосту Патона у Києві.