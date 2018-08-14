Поиск нефти и газа на шельфе Черного моря: бурение скважин не планируется

“На сегодня продолжаются работы по обработке данных, которые представляют лишь незначительную часть предусмотренных морских работ. Выполнение морских геологических исследований по детализации перспективных нефтегазовых структур находится на начальной стадии. Морские исследования и их обработка являются достаточно затратным процессом как во времени, так и средствах. Поскольку в последние годы годовой бюджет Держгеонадр на выполнение геологоразведочных работ в области составляет лишь 100 млн грн, то конечные сроки завершения исследований будут зависеть прежде всего от уровня их финансирования. Поэтому и вопрос о поисковом бурении на указанной территории сегодня не стоит”, — отметил глава Госгеонедр Олег Кирилюк.

Он также обратил внимание на то, что стоимость одной скважины в Днепровско-Донецкой впадине составляет 150 — 200 млн грн, а стоимость бурения всего 1 м скважины на акваториях находится в пределах 10 тыс. долларов.

Ранее УНН сообщал, что 6 июля научно-исследовательское судно ISKATEL отправилось в экспедицию для проведения сейсморазведочных работ в пределах Килийского-Змеиного выступления северо-западного шельфа Черного моря с целью определения перспектив нефтегазоносности и обоснования нефтегазопоисковых работ.