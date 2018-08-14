Пошук нафти і газу на шельфі Чорного моря: буріння свердловин не планується
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Науково-дослідне судно ISKATEL повернулося з експедиції з пошуку нафти і газу на шельфі Чорного моря. Наразі проводяться роботи з обробки геохімічних та геофізичних даних, пошукове буріння не передбачається. Про це УНН повідомили у Державній службі геології та надр у відповідь на запит.
“На сьогодні тривають роботи з обробки даних, які представляють лише незначну частину морських робіт, що передбачені. Виконання морських геологічних досліджень з деталізації перспективних нафтогазових структур знаходиться на початковій стадії. Морські дослідження та їх обробка є досить затратним процесом як у часі, так і коштах. Оскільки упродовж останніх років річний бюджет Держгеонадр на виконання геологорозвідувальних робіт у галузі становить лише 100 млн грн, то кінцеві терміни завершення досліджень будуть залежати, насамперед, від рівня їх фінансування. Тому і питання щодо пошукового буріння на вказаній території сьогодні не стоїть”, — зауважив голова Держгеонадр Олег Кирилюк.
Він також звернув увагу на те, що вартість однієї свердловини у Дніпровсько-Донецькій западині складає 150 — 200 млн грн, а вартість буріння лише 1 м свердловини на акваторіях знаходиться в межах 10 тис. доларів.
Раніше УНН повідомляв, що 6 липня науково-дослідне судно ISKATEL відправилось у експедицію для проведення сейсморозвідувальних робіт в межах Кілійсько-Зміїного виступу північно-західного шельфу Чорного моря з метою визначення перспектив нафтогазоносності та обґрунтування нафтогазопошукових робіт.