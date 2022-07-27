Повреждены многоэтажки и рынок: мэр показал последствия обстрела Николаева
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В результате сегодняшних вражеских обстрелов Николаева повреждено около 10 многоэтажных домов, торговый рынок и дачные усадьбы. Об этом в своем Телеграме сообщил мэр города Александр Сенкевич, пишет УНН.
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“В результате сегодняшних обстрелов повреждения получили около 10 многоэтажных домов. У них частично выбиты окна, разбиты балконы. Работники администрации района и департамента ЖКХ осматривают повреждения. Всем, кому необходимо, будет выдана пленка и ОСБ-плиты. Также повреждены торговые павильоны на одном из рынков и дачные усадьбы”, – сообщил Сенкевич.
Детали
По данным областной военной администрации, сегодня примерно в 6:20 российские снаряды попали в промышленную зону и ремонтное предприятие. Погибших или раненых в результате обстрелов нет.
Напомним
Генерал-майор Марченко вернулся в Николаевскую область для усиления работы с военной администрацией.