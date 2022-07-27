Пошкоджено багатоповерхівки та ринок: мер показав наслідки обстрілу Миколаєва

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“У результаті сьогоднішніх обстрілів пошкоджень зазнали близько 10 багатоповерхових будинків. У них частково вибиті вікна, побиті балкони. Наразі працівники адміністрації району та департаменту ЖКГ оглядають пошкодження. Усім, кому необхідно, буде видана плівка та ОСБ-плити. Також пошкоджено торговельні павільйони на одному з ринків і дачні садиби”, – повідомив Сєнкевич.

Деталі

За даними обласної військової адміністрації, сьогодні приблизно о 6:20 російські снаряди влучили у промислову зону та ремонтне підприємство. Загиблих чи поранених внаслідок обстрілів немає.

Нагадаємо

Генерал-майор Марченко повернувся на Миколаївщину для посилення роботи з військовою адміністрацією.