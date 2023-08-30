Повреждение железнодорожного полотна на Житомирщине: движение поездов восстановлено. Задерживаются два рейса
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В Укрзализныце сообщили о восстановлении, благодаря оперативной работе ГСЧС, движения поездов по участку, который был поврежден в результате ночной вражеской атаки Житомирской области. Сейчас задерживается два рейса, передает УНН со ссылкой на перевозчика.
Цитата
"Проезд по поврежденному врагом участку на Житомирщине восстановлен. Задерживаются прежде всего поезда №54 Перемышль — Киев (+5 часов) и №743 Дарница — Львов (+2:20), за что приносим извинения у пассажиров", - говорится в сообщении.
"Спасибо коллегам из ГСЧС за оперативное сотрудничество", - добавил перевозчик.
Дополнение
российские войска атаковали Житомирскую область ударными дронами, часть была сбита, из-за обломков есть повреждения объекта инфраструктуры и железнодорожного полотна.
В связи с ликвидацией последствий ряд поездов задерживался в пути.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В небе над Украиной ночью уничтожили все 28 крылатых ракет и 15 из 16 "шахедов"