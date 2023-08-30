Повреждение железнодорожного полотна на Житомирщине: движение поездов восстановлено. Задерживаются два рейса

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"Проезд по поврежденному врагом участку на Житомирщине восстановлен. Задерживаются прежде всего поезда №54 Перемышль — Киев (+5 часов) и №743 Дарница — Львов (+2:20), за что приносим извинения у пассажиров", - говорится в сообщении.

"Спасибо коллегам из ГСЧС за оперативное сотрудничество", - добавил перевозчик.

Дополнение

российские войска атаковали Житомирскую область ударными дронами, часть была сбита, из-за обломков есть повреждения объекта инфраструктуры и железнодорожного полотна.

В связи с ликвидацией последствий ряд поездов задерживался в пути.

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