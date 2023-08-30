Ворожа атака на Житомирщину затримала у дорозі поїзди: один - до двох годин
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Низка поїздів затримується у дорозі через нічну атаку російських військ на Житомирську область, повідомили у середу в АТ "Укрзалізниця", пише УНН.
Деталі
"У зв'язку з ліквідацією наслідків нічного ворожого обстрілу на Житомирщині затримуються поїзди: №54 Перемишль - Київ до 2 годин; №№743 Дарниця - Львів до 1 години; №68 Варшава - Київ до 30 хвилин", - вказано у повідомленні компанії у Telegram.
Усі інші 84 поїзди далекого сполучення, як повідомляється, - за розкладом.
⠀
Доповнення
Російські війська атакували Житомирську область ударними дронами, частину було збито, через уламки є пошкодження об'єкта інфраструктури та залізничного полотна.