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Вражеская атака на Житомирскую область задержала в пути поезда: один - до двух часов

Вражеская атака на Житомирскую область задержала в пути поезда: один - до двух часов

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 августа. УНН. Ряд поездов задерживается в пути из-за ночной атаки российских войск на Житомирскую область, сообщили в среду в АО "Укрзализныця", пишет УНН.

Детали

"В связи с ликвидацией последствий ночного вражеского обстрела в Житомирской области задерживаются поезда: №54 Перемышль - Киев до 2 часов; №№743 Дарница - Львов до 1 часа; №68 Варшава - Киев до 30 минут", - указано в сообщении компании в Telegram.

Все остальные 84 поезда дальнего следования, как сообщается, - по расписанию.

Дополнение

Российские войска атаковали Житомирскую область ударными дронами, часть была сбита, из-за обломков есть повреждения объекта инфраструктуры и железнодорожного полотна.

Украинские Национальные Новости

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