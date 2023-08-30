Вражеская атака на Житомирскую область задержала в пути поезда: один - до двух часов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Ряд поездов задерживается в пути из-за ночной атаки российских войск на Житомирскую область, сообщили в среду в АО "Укрзализныця", пишет УНН.
Детали
"В связи с ликвидацией последствий ночного вражеского обстрела в Житомирской области задерживаются поезда: №54 Перемышль - Киев до 2 часов; №№743 Дарница - Львов до 1 часа; №68 Варшава - Киев до 30 минут", - указано в сообщении компании в Telegram.
Все остальные 84 поезда дальнего следования, как сообщается, - по расписанию.
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Российские войска атаковали Житомирскую область ударными дронами, часть была сбита, из-за обломков есть повреждения объекта инфраструктуры и железнодорожного полотна.