Пошкодження залізничного полотна на Житомирщині: рух поїздів відновлено. Затримуються два рейси

Цитата

"Проїзд ушкодженою ворогом ділянкою на Житомирщині відновлено. Затримуються насамперед поїзди №54 Перемишль — Київ (+5 годин) та №743 Дарниця — Львів (+2:20), за що перепрошуємо у пасажирів", - йдеться в повідомленні.

"Дякуємо колегам з ДСНС за оперативну співпрацю", - додав перевізник.

Доповнення

Російські війська атакували Житомирську область ударними дронами, частину було збито, через уламки є пошкодження об'єкта інфраструктури та залізничного полотна.

У зв'язку з ліквідацією наслідків низка поїздів затримувалась у дорозі.

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