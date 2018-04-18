Повреждение мемориальных плит на Аллее Славы в Одессе: полиция начала проверку

"В ходе мониторинга Интернет-сети было обнаружено информацию о том, что на Аллее Славы в Одессе неизвестные закрасили надписи на плитах с названиями городов-героев. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции. Продолжается проверка, после проведения которой событие будет квалифицированно", - отметили в полиции.

Напомним, активисты закрасили красной краской названия российских городов на Аллее Славы в Одессе. Свои действия активисты назвали символической акцией.

Также УНН сообщал, что в центре Киева облили красной краской памятник советскому военачальнику, генералу армии Николаю Ватутину.