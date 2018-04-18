Пошкодження меморіальних плит на Алеї Слави в Одесі: поліція розпочала перевірку
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 18 квітня. УНН. Поліція перевіряє інформацію про пошкодження меморіальних плит на Алеї Слави. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області.
"В ході моніторингу Інтернет-мережі було виявлено інформацію про те, що на Алеї Слави в Одесі невідомі зафарбували надписи на плитах з назвами міст-героїв. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група Приморського відділу поліції. Триває перевірка, після проведення якої подію буде кваліфіковано", - зазначили у поліції.
Нагадаємо, активісти зафарбували червоною фарбою назви російських міст на Алеї Слави в Одесі. Свої дії активісти назвали символічною акцією.
Також УНН повідомляв, що у центрі Києва облили червоною фарбою пам’ятник радянському воєначальнику, генералу армії Миколі Ватутіну.