Вторжение рф: поврежденные в Украине памятники культуры будут восстанавливать с помощью 3D-сканеров
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Украина совместно с Латвией будет восстанавливать с помощью 3D-сканеров украинские памятники культуры, которые повредили российские оккупанты. Восстановление будет производиться при поддержке Минкульта Латвии и Рижского технического университета. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины, передает УНН.
Детали
В Украину пришла группа специалистов во главе с Бруно Деландесом. Вместе с украинскими коллегами в течение недели они осуществили 3D-сканирование двух памятников культурного наследия в Чернигове, поврежденных в результате российских обстрелов, а также двух памятников сакральной архитектуры на Львовщине и в Киеве. Полученные материалы будут в дальнейшем использоваться при разработке реставрационных программ.
Цитата
"Сохранение культурного наследия во время войны - вызов, для преодоления которого необходима консолидация усилий разных сторон - как государства, так и гражданского общества, профессиональных сообществ. Мы очень благодарны латвийской стороне за поддержку этого проекта по документированию повреждений объектов’культурного наследия Украины и надеемся на продолжение сотрудничества, а также благодарим участников инициативы "Штаб спасения наследия" за помощь в организации визита латвийских коллег", - подчеркнула заместитель министра культуры и информационной политики Екатерина Чуева.
Добавим
Как отмечается, Латвия имеет 20-летний опыт в области документирования чрезвычайных ситуаций и диагностики состояния объектов культурного наследия во время вооруженных конфликтов. Подобную техническую помощь правительство Латвии оказывало Ираку в 2005-2006 годах.
Такие же технологии использовались для документирования объектов, занесенных в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в зонах боевых действий в Ираке и Сирии.
Напомним
По последним данным, российские оккупанты совершили 388 военных преступлений против культурного наследия Украины.