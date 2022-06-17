Вторгнення рф: пошкоджені в Україні пам'ятки культури відновлюватимуть за допомогою 3D-сканерів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Україна спільно з Латвією відновлюватиме за допомогою 3D-сканерів українські пам'ятки культури, які пошкодили російські окупанти. Відбудова здійснюватиметься за підтримки Мінкульту Латвії та Ризького технічного університету. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України, передає УНН.
Деталі
До України завітала група фахівців на чолі з Бруно Деландесом. Разом з українськими колегами протягом тижня вони здійснили 3D-сканування двох пам’яток культурної спадщини у Чернігові, пошкоджених внаслідок російських обстрілів, а також двох пам’яток сакральної архітектури на Львівщині та в Києві. Отримані матеріали в подальшому використовуватимуть під час розробки реставраційних програм.
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"Збереження культурної спадщини в часи війни - виклик, для подолання якого необхідна консолідація зусиль різних сторін - як держави, так і громадянського суспільства, фахових спільнот. Ми дуже вдячні латвійській стороні за підтримку цього проєкту з документування пошкоджень об’єктів культурної спадщини України та сподіваємося на продовження співпраці, а також дякуємо учасникам ініціативи "Штаб порятунку спадщини" за допомогу в організації візиту латвійських колег", - підкреслила заступниця міністра культури та інформаційної політики Катерина Чуєва.
Додамо
Як зазначили, Латвія має 20-річний досвід в галузі документування надзвичайних ситуацій та діагностики стану об’єктів культурної спадщини під час збройних конфліктів. Подібну технічну допомогу уряд Латвії надавав Іраку у 2005-2006 роках.
Такі самі технології використовували для документування об’єктів, занесених до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, у зонах бойових дій в Іраку та Сирії.
Нагадаємо
За останніми даними, російські окупанти здійснили 388 воєнних злочинів проти культурної спадщини України.