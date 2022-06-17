Вторгнення рф: пошкоджені в Україні пам'ятки культури відновлюватимуть за допомогою 3D-сканерів

Деталі

До України завітала група фахівців на чолі з Бруно Деландесом. Разом з українськими колегами протягом тижня вони здійснили 3D-сканування двох пам’яток культурної спадщини у Чернігові, пошкоджених внаслідок російських обстрілів, а також двох пам’яток сакральної архітектури на Львівщині та в Києві. Отримані матеріали в подальшому використовуватимуть під час розробки реставраційних програм.

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"Збереження культурної спадщини в часи війни - виклик, для подолання якого необхідна консолідація зусиль різних сторін - як держави, так і громадянського суспільства, фахових спільнот. Ми дуже вдячні латвійській стороні за підтримку цього проєкту з документування пошкоджень об’єктів культурної спадщини України та сподіваємося на продовження співпраці, а також дякуємо учасникам ініціативи "Штаб порятунку спадщини" за допомогу в організації візиту латвійських колег", - підкреслила заступниця міністра культури та інформаційної політики Катерина Чуєва.

Додамо

Як зазначили, Латвія має 20-річний досвід в галузі документування надзвичайних ситуацій та діагностики стану об’єктів культурної спадщини під час збройних конфліктів. Подібну технічну допомогу уряд Латвії надавав Іраку у 2005-2006 роках.

Такі самі технології використовували для документування об’єктів, занесених до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, у зонах бойових дій в Іраку та Сирії.

Нагадаємо

За останніми даними, російські окупанти здійснили 388 воєнних злочинів проти культурної спадщини України.