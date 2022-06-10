Окупанти здійснили 388 воєнних злочинів проти культурної спадщини України

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“Те, з якою ненавистю, росіяни нищать все українське, говорить тільки про їхню агонію. Нещодавно під обстріл окупантів знову потрапила Святогірська лавра на Донеччині. Горів Всіхсвятський скит Святогірської лаври. Окрім монастирської братії та сестер, в храмі перебувало приблизно 300 біженців, серед яких інваліди, літні люди, приблизно 60 дітей, у тому числі немовлята. Сумнівів немає – маємо справу з ордою. Та окупанти не тільки не можуть знищити нашу ідентичність, а й навпаки – тільки згуртували українців. Сьогодні українська нація здобула нову суперсилу. Ми маємо своїх Героїв, звитяжно боремось і захищаємо своє. Ми стали сильнішими, а перемога дасть нам можливість все відбудувати”, – зазначив Ткаченко.

Нагадаємо

При Мінкульті та Українському інституті національної пам'яті створять експертну раду для проведення дерусифікації.