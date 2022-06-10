В Україні створять експертну раду для проведення дерусифікації – Ткаченко

Деталі

"Згідно закону, міністерство не може перейменовувати вулиці, самостійно вирішувати зносити пам’ятки чи рекомендувати театрам відмовлятися від російської класики. У випадку вулиць – це належить до повноважень місцевих органів влади. З приводу пам'яток - є певна процедура. Наприклад, пам'ятки місцевого значення можуть бути перейменовані чи просто перенесені в інше місце рішенням уряду за поданням МКІП, але з ініціативи місцевих органів влади", – повідомив Ткаченко.

Він зазначив, щоб процес не набував хаотичного характеру, проведено ряд нарад, присвячених топоніміці, пам’яткам і творам. В результаті стало зрозуміло, що для проходження процесу дерусифікації в законних рамках, необхідно створити раду при МКІП та УІНП, яка опікуватиметься даними питаннями. Органи місцевої влади в діалозі із суспільством мають приходити до спільного рішення і координувати дії із експертною радою.

"Безперечно, цей процес повинен продовжуватися. Я особисто в багатьох випадках за нього, але якщо ми хочемо бути нормальною європейською державою, то навіть в умовах війни маємо показувати коректне ставлення до цього процесу. Робота незабаром розпочнеться. Вже є склад експертної ради. Сьогодні-завтра можна буде ознайомитись з її учасниками. Вже є ряд запрошених експертів, які мають увійти до складу ради, сьогодні буде завізовано документ", – розповів міністр культури.

Нагадаємо

Жителі Ужгорода просять владу дерусифікувати назви вулиць та площ у місті. Також вони виступають за демонтаж бюста Пушкіна.



