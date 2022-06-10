В Україні створять експертну раду для проведення дерусифікації – Ткаченко
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Процес дерусифікації має проходити в законний та прозорий спосіб в діалозі з органами місцевої влади та суспільством. Для цього створять експертну раду при Мінкульті та Українському інституті національної пам'яті, яка займатиметься цими питаннями. Про це на брифінгу повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає УНН.
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"Згідно закону, міністерство не може перейменовувати вулиці, самостійно вирішувати зносити пам’ятки чи рекомендувати театрам відмовлятися від російської класики. У випадку вулиць – це належить до повноважень місцевих органів влади. З приводу пам'яток - є певна процедура. Наприклад, пам'ятки місцевого значення можуть бути перейменовані чи просто перенесені в інше місце рішенням уряду за поданням МКІП, але з ініціативи місцевих органів влади", – повідомив Ткаченко.
Він зазначив, щоб процес не набував хаотичного характеру, проведено ряд нарад, присвячених топоніміці, пам’яткам і творам. В результаті стало зрозуміло, що для проходження процесу дерусифікації в законних рамках, необхідно створити раду при МКІП та УІНП, яка опікуватиметься даними питаннями. Органи місцевої влади в діалозі із суспільством мають приходити до спільного рішення і координувати дії із експертною радою.
"Безперечно, цей процес повинен продовжуватися. Я особисто в багатьох випадках за нього, але якщо ми хочемо бути нормальною європейською державою, то навіть в умовах війни маємо показувати коректне ставлення до цього процесу. Робота незабаром розпочнеться. Вже є склад експертної ради. Сьогодні-завтра можна буде ознайомитись з її учасниками. Вже є ряд запрошених експертів, які мають увійти до складу ради, сьогодні буде завізовано документ", – розповів міністр культури.
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