Распространял тезисы кремля: объявили подозрение ректору Почаевской духовной семинарии УПЦ МП
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. За антиукраинскую деятельность Служба безопасности Украины сообщила о подозрении ректору Почаевской духовной семинарии украинской православной церкви московского патриархата. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
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"Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины руководителя Почаевской духовной семинарии в антиукраинской деятельности. Архиепископ распространял через соцсети "сообщения", которыми унижал национальную честь и достоинство украинцев. Также своими действиями он способствовал разжиганию религиозной вражды и ненависти", – говорится в сообщении.
Детали
Как отметили, чтобы "разгонять" деструктивный контент, ректор использовал анонимный профиль в Facebook, а для подготовки своих "публикаций" пользовался нарративами российских пропагандистов.
По данным СБУ, во время обысков по месту жительства архиепископа и в помещениях семинарии обнаружили литературу, которая повторяла "тезисы" кремля по внутренней ситуации в Украине.
Ректору Почаевской духовной семинарии сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 161 УКУ (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).
Напомним
9 декабря СБУ пришла с проверкой в Свято-Покровский кафедральный собор УПЦ МП в Борисполе Киевской области.