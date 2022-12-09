Поширював тези кремля: оголосили підозру ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ МП
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. За антиукраїнську діяльність Служба безпеки України повідомила про підозру ректору Почаївської духовної семінарії української православної церкви московського патріархату. Про це пише УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
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"Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини керівника Почаївської духовної семінарії в антиукраїнській діяльності. Архієпископ поширював через соцмережі "дописи", якими принижував національну честь та гідність українців. Також своїми діями він сприяв розпалюванню релігійної ворожнечі та ненависті", – ідеться у повідмоленні.
Деталі
Як зазначили, щоб "розганяти" деструктивний контент, ректор використовував анонімний профіль у Facebook, а для підготовки своїх "публікацій" користувався наративами російських пропагандистів.
За даними СБУ, під час обшуків за місцем проживання архієпископа й у приміщеннях семінарії виявили літературу, яка повторювала "тези" кремля щодо внутрішньої ситуації в Україні.
Ректору Почаївської духовної семінарії повідомили про підозру за ч. 1 ст. 161 ККУ (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).
Нагадаємо
9 грудня СБУ прийшла з перевіркою до Свято-Покровського кафедрального собору УПЦ МП у Борисполі Київської області.