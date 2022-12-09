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Поширював тези кремля: оголосили підозру ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ МП

Поширював тези кремля: оголосили підозру ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ МП

Київ • УНН

 • 720765 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. За антиукраїнську діяльність Служба безпеки України повідомила про підозру ректору Почаївської духовної семінарії української православної церкви московського патріархату. Про це пише УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

Цитата

"Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини керівника Почаївської духовної семінарії в антиукраїнській діяльності. Архієпископ поширював через соцмережі "дописи", якими принижував національну честь та гідність українців. Також своїми діями він сприяв розпалюванню релігійної ворожнечі та ненависті", – ідеться у повідмоленні.

Деталі

Як зазначили, щоб "розганяти" деструктивний контент, ректор використовував анонімний профіль у Facebook, а для підготовки своїх "публікацій" користувався наративами російських пропагандистів.

За даними СБУ, під час обшуків за місцем проживання архієпископа й у приміщеннях семінарії виявили літературу, яка повторювала "тези" кремля щодо внутрішньої ситуації в Україні.

Ректору Почаївської духовної семінарії повідомили про підозру за ч. 1 ст. 161 ККУ (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Нагадаємо

9 грудня СБУ прийшла з перевіркою до Свято-Покровського кафедрального собору УПЦ МП у Борисполі Київської області.

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