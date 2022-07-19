Распространял среди местных жителей кремлевскую пропаганду: псевдоглаве оккупированного Мангуша сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Назначенному оккупантами и. о. главы администрации поселка городского типа Мангуш (Донецкая область) сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности. Предатель распространяет идеи "русского мира" среди местных жителей, передает УНН.
Детали
По данным следствия, подозреваемый добровольно занял псевдодолжность на временно оккупированной территории Донецкой области и выполняет функции органа оккупационной власти "днр".
Цитата
"Имитируя легитимность псевдооргана государственной власти, подозреваемый проводит брифинги, встречи с жителями пгт. Мангуш, представителями местных предприятий и учреждений, а также пророссийских СМИ. В ходе этих встреч он распространяет информацию о деятельности и так называемых "достижений" оккупационных властей в регионе", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование осуществляется следователями территориального управления ГБР, расположенного в г. Киеве, при оперативном сопровождении ДВБ Нацполиции Украины.
Дополнение
Служба безопасности Украины сообщила об осуждении к 5 годам заключения приспешницы коллаборанта кирилла стремоусова, который входит в руководящий состав оккупационной "администрации" в Херсоне.