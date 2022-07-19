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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Поширював серед місцевих мешканців кремлівську пропаганду: псевдоголові окупованого Мангуша повідомили про підозру

Поширював серед місцевих мешканців кремлівську пропаганду: псевдоголові окупованого Мангуша повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 127592 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Призначеному окупантами в. о. голови адміністрації селища міського типу Мангуш (Донецька область) повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Зрадник поширює ідеї "русского мира" серед місцевих мешканців, передає УНН із посиланням на Офіс генпрокурора.

Деталі

За даними слідства, підозрюваний добровільно зайняв псевдопосаду на тимчасово окупованій території Донецької області та виконує функції органу окупаційної влади «днр».

Цитата

"Імітуючи легітимність псевдооргану державної влади, підозрюваний проводить брифінги, зустрічі з мешканцями смт. Мангуш, представниками місцевих підприємств та установ, а також проросійських ЗМІ. Під час цих зустрічей він поширює інформацію щодо діяльності та так званих "здобутків" окупаційної влади у регіоні", - ідеться в повідомленні.

Досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві, за оперативного супроводу ДВБ Нацполіції України.

Доповнення 

Служба безпеки України повідомила про засудження до 5 років ув’язнення поплічниці колаборанта кирила стремоусова, який входить до керівного складу окупаційної "адміністрації" у Херсоні.

Українські Національні Новини

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