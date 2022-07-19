Поширював серед місцевих мешканців кремлівську пропаганду: псевдоголові окупованого Мангуша повідомили про підозру

Деталі



За даними слідства, підозрюваний добровільно зайняв псевдопосаду на тимчасово окупованій території Донецької області та виконує функції органу окупаційної влади «днр».



Цитата



"Імітуючи легітимність псевдооргану державної влади, підозрюваний проводить брифінги, зустрічі з мешканцями смт. Мангуш, представниками місцевих підприємств та установ, а також проросійських ЗМІ. Під час цих зустрічей він поширює інформацію щодо діяльності та так званих "здобутків" окупаційної влади у регіоні", - ідеться в повідомленні.

Досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві, за оперативного супроводу ДВБ Нацполіції України.

Доповнення

Служба безпеки України повідомила про засудження до 5 років ув’язнення поплічниці колаборанта кирила стремоусова, який входить до керівного складу окупаційної "адміністрації" у Херсоні.