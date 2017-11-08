Посреди Карибского моря нашли гигантский "мусорный остров"

Сейчас установить точную площадь "мусорного острова" не удалось, но наглядно видно, что около 90% всего мусора это пластик.

Напомним, избыток пластикового мусора стал проблемой для многих стран в мире. Украина не исключение. Ежегодно наша страна накапливает около 12-15 млн тонн твердых бытовых отходов, 40% из которых - это тара.

Эксперты указывают, что проблема кроется в отсутствии мотивации украинский цивилизованно обращаться с мусором, в частности пластиковыми бутылками.

Поиском эффективной системы сбора тары забеспокоились народные депутаты Украины. В июне они посетили Германию, чтобы ознакомиться с их депозитной системой сбора использованных пластиковых бутылок и банок.

Принцип работы системы заключается в том, что при сдаче тары в фандоматы этот специальный автомат возвращает часть денег, уплаченных при покупке напитка. Немцы утверждают, что такая система стимулирует людей к цивилизованной сдачи использованной тары. И для большинства немецких семей возврата пустых бутылок в фандоматы уже стал традицией выходного дня.

Кроме Германии, такая система действует в Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании, Эстонии. Например, в Норвегии благодаря фандоматам собирают 95% тары , в Финляндии - 93,3%, а в Дании - 89%.