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Посеред Карибського моря знайшли гігантський “сміттєвий острів”

Київ • УНН

 • 29042 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Карибському морі знайшли гігантський острів із пластикових відходів. Відповідне відео опубліковане на YouTube, передає УНН.

Наразі встановити точну площу “сміттєвого острову” не вдалося, але наочно видно, що близько 90% всього сміття це пластик.

Нагадаємо, надлишок пластикового сміття став проблемою для багатьох країн в світі. Україна не виняток. Щорічно наша країна накопичує близько 12-15 млн тонн твердих побутових відходів, 40% з яких — це тара.

Експерти вказують, що проблема криється у відсутності мотивації українців цивілізовано поводитися зі сміттям, зокрема пластиковими пляшками.

Пошуком ефективної системи збору тари занепокоїлися народні депутати України. У червні вони відвідали Німеччину, щоб ознайомитися з їх депозитної системою збору використаних пластикових пляшок і банок.

Принцип роботи системи полягає в тому, що при здачі тари в фандомати цей спеціальний автомат повертає частину грошей, сплачених при купівлі напою. Німці стверджують, що така система стимулює людей до цивілізованої здачі використаної тари. І для більшості німецьких сімей повернення порожніх пляшок в фандомати вже став традицією вихідного дня.

Крім Німеччини, така система діє в Швеції, Норвегії, Фінляндії, Данії, Естонії. Наприклад, в Норвегії завдяки фандоматам збирають 95% тари, в Фінляндії — 93,3%, а в Данії — 89%.

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