Чиновника управления юстиции поймали на взятке в Хмельницкой области

Сегодня, 24 ноября, правоохранители разоблачили противоправную коррупционную деятельность начальника Изяславского районного отдела государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в области.

Установлено, что указанный чиновник требовал и получил от одного из руководителей предприятий области неправомерную выгоду в размере 3 000 гривен за неналожение ареста на банковские счета предприятия.

После получения оговоренной суммы взятки он пытался убежать и избавиться от полученных денег. Однако, должностное лицо задержали в порядке ст.208 УПК Украины.

По данному факту прокуратура в ЕРДР внесла сведения по ч.3 ст.368 УК Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.