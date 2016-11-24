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Посадовця управління юстиції затримали на хабарі на Хмельниччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Посадовця управління юстиції у Харківський області затримали на одержанні хабара. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Хмельницької області.

Посадовця управління юстиції затримали на хабарі на Хмельниччині

Сьогодні, 24 листопада, правоохоронці викрили протиправну корупційну діяльність начальника Ізяславського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в області.

Встановлено, що вказаний посадовець вимагав та отримав від одного із керівників підприємств області неправомірну вигоду в розмірі 3000 гривень за ненакладення арешту на банківські рахунки підприємства.

Після одержання обумовленої суми хабара він намагався втекти та позбутися отриманих грошей. Проте, посадовця затримано в порядку ст.208 КПК України.

За вказаним фактом прокуратурою до ЄРДР внесено відомості за ч.3 ст.368 КК України, санкція якої передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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