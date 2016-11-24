Посадовця управління юстиції затримали на хабарі на Хмельниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Посадовця управління юстиції у Харківський області затримали на одержанні хабара. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Хмельницької області.
Сьогодні, 24 листопада, правоохоронці викрили протиправну корупційну діяльність начальника Ізяславського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в області.
Встановлено, що вказаний посадовець вимагав та отримав від одного із керівників підприємств області неправомірну вигоду в розмірі 3000 гривень за ненакладення арешту на банківські рахунки підприємства.
Після одержання обумовленої суми хабара він намагався втекти та позбутися отриманих грошей. Проте, посадовця затримано в порядку ст.208 КПК України.
За вказаним фактом прокуратурою до ЄРДР внесено відомості за ч.3 ст.368 КК України, санкція якої передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.