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Чиновника будут судить за нанесение ущерба более чем на 1,6 млн грн при ремонте аэропорта

Киев  •  УНН

 • 6027 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. В Ровенской области чиновника будут судить за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, что привело к убыткам государству более чем на 1,6 млн грн при ремонте рулежной дорожки Международного аэропорта Ровно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ровенской области.

“Прокуратурой Ровенской области направлен в суд обвинительный акт по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины. 40-летнего жителя Ровенской обвиняют в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия государственным интересам. По версии следствия, чиновник, в 2017 году, работая в одном из департаментов Ровенской областной государственной администрации, в полномочия которого входило проведение технического надзора и контроля за осуществлением строительства зданий и сооружений, безосновательно согласовал и подписал акты выполненных работ по ремонту рулежной дорожки ОКП “Международный аэропорт Ровно”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями СУ ГУНП в Ровенской области при оперативном сопровождении сотрудников Управления СБ Украины в области.

“Как установлено выводами судебной экспертизы, качество фактически выполненных работ не соответствовало требованиям строительных норм, а их стоимость завышена на сумму более 1,6 млн грн и в дальнейшем оплачены заказчиком за бюджетные средства”, — указано в сообщении.

Сообщается, что за содеянное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, на Прикарпатье чиновники лесничества подозреваются в незаконной вырубке леса, что привело к убыткам в 2 млн грн.

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