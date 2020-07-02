Посадовця судитимуть через завдання збитків на понад 1,6 млн грн під час ремонту аеропорту

“Прокуратурою Рівненської області скеровано до суду обвинувальний акт за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України. 40-річного жителя Рівненщини обвинувачують у неналежному виконанні своїх службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам. За версією слідства, посадовець, у 2017 році, працюючи в одному з Департаментів Рівненської обласної державної адміністрації, до повноважень якого входило проведення технічного нагляду та контролю за здійсненням будівництва будівель і споруд, безпідставно погодив та підписав акти виконаних робіт з ремонту руліжної доріжки ОКП “Міжнародний аеропорт Рівне”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими СУ ГУНП в Рівненській області за оперативного супроводу працівників Управління СБ України в області.

“Як встановлено висновками судової експертизи, якість фактично виконаних робіт не відповідала вимогам будівельних норм, а їх вартість завищено на суму понад 1,6 млн грн та у подальшому оплачено замовником за бюджетні кошти”, — вказано у повідомленні.

Повідомляється, що за скоєне чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, на Прикарпатті посадовці лісництва підозрюються у незаконній вирубці лісу, що призвело до збитків у 2 млн грн.