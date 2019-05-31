Должностных лиц "Укрзализныци" задержали на взятке в 270 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Двух должностных лиц филиала "Укрзализныци" задержали на взятке в 270 тыс. грн. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, передает УНН.
"Киевской местной прокуратурой № 7 совместно с сотрудниками ГУ БКОП СБ Украины при содействии Департамента безопасности ПАО "Украинская железная дорога" задержали на получении взятки заместителя начальника Филиала "Центр сервисного обеспечения" ПАО "Укрзализныця" и начальника отдела указанного филиала", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что вышеуказанные должностные лица по предварительному сговору требовали от представителя субъекта хозяйствования 270 тыс. гривен взятки за заключение договора ответственного хранения.
Сообщается, что злоумышленников задержали "на горячем" после передачи всей суммы взятки.
Сейчас решается вопрос о сообщении должностным лицам о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрании меры пресечения.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отстранил уличенного на взятке главу РГА.